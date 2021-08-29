«الإمارات للدراجات» بطلاً في جولة ألمانيا

المصدر: (الإمارات - وام )

حقق النرويجي ألكسندر كريستوف دراج فريق الإمارات المركز الأول في المرحلة الثانية من جولة ألمانيا، وهو الفوز الأول للاعب، والخامس والعشرون لفريق الإمارات بالموسم الحالي.

أقيمت المرحلة على مسار جبلي شاق طوله 180.6 كم، وسط أجواء ممطرة.

وعبر كريستوف عن سعادته بالإنجاز قائلاً: انتظرت طويلاً في الفترة الماضية لتحقيق فوز مهم.

ويتصدر باسكال أكرمان التصنيف العام لجولة ألمانيا، بينما تقدم كريستوف إلى المركز الثالث بفارق 4 ثوانٍ عن المركز الأول، وتقام المرحلة الثالثة من الجولة على مسار بطول 193.9 كم انطلاقاً من إلميناو وصولاً إلى إرلانغن.

من ناحية أخرى حل ماتيو ترينتين دراج فريق الإمارات في المركز الثاني بالمرحلة الثالثة عشرة من جولة إسبانيا.

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