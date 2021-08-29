محمد خميس يدشن مشاركته في «بارالمبية طوكيو» اليوم

المصدر: طوكيو - عزالدين جادالله

يدشن بطلنا الذهبي في رفعات القوة محمد خميس خلف مشاركته الأولى في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حالياً حتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة 4400 رياضي من 162 دولة، حيث يخوض خميس تحديه الأول اليوم في وزن فوق الـ88 كغم، في مقارعة أبطال عالميين، متسلحاً بالخبرة والحنكة التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية.

ويتطلع بطلنا البارالمبي إلى حصد ميدالية رابعة بعد نجاحه في نيل 3 ميداليات: ذهبية أثينا عام 2004، وفضية بكين عام 2008، وذهبية ريو دي جانيرو عام 2016.

ووصف خميس التحضيرات التي سبقت ألعاب «طوكيو» بالممتازة، قائلاً: «لقد شاركنا في العديد من الاستحقاقات الدولية منها بطولة بانكوك التي أقيمت في مايو الماضي وبطولة بلجيكا التي أقيمت في شهر يونيو، ودولية فزاع، كذلك المعسكر الخارجي في مقدونيا».

وأضاف: أتطلع إلى التمثيل المشرف لدولة الإمارات، ورفع علمها عالياً خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي المهم والتتويج بذهب «طوكيو».

وتابع: أشكر نادي دبي لأصحاب الهمم واللجنة البارالمبية الإماراتية على توفير المناخ الملائم للنجاح في هذا الحدث المهم، كما أشكر قيادتنا الرشيدة التي وفرت لأصحاب الهمم الدعم والرعاية وكل مقومات النجاح ولولاها لما وصلنا إلى هذا الكم الكبير من الإنجازات على صعيد رياضات أصحاب الهمم.

سعادة وفخر

وعبّر شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان عن سعادته بمشاركة أبطال وبطلات منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وتواجدهم في هذا الحدث الرياضي العالمي باليابان، مشيراً إلى أن مجرد وصولهم وتأهلهم للدورة البارالمبية يعد نجاحاً في حد ذاته، وأن مثابرتهم ومشاركتهم تبعث فينا روح الأمل والتفاؤل.

وقال: «نحن فخورون بمشاركة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم في هذا المحفل البارالمبي المهم، بعد أن شاركت منتخبات الإمارات في أولمبياد طوكيو 2020، ونتمنى أن تكلل جهودهم بالنجاح واعتلاء منصات التتويج ورفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في سماء طوكيو».

نجاحات

وأضاف الفهيم: «التاريخ يشهد على نجاح أصحاب الهمم وتفوقهم وسجل الإنجازات التي حققوها على مدار السنوات الماضية خير دليل على أنهم قادرون على تقديم المزيد ومواصلة السير على درب الإنجازات والبطولات كما عودونا دائماً».

وتابع: «نحن نتطلع إلى نجاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو خصوصاً وأن معرض إكسبو 2020 الدولي الذي تستضيفه دولة الإمارات على الأبواب، وينظمان في عام واحد ونجاحهما سيرسل رسالة أمل لجميع دول العالم بأننا قادرون على النجاح في تنظيم الأحداث العالمية في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، وسترسل رسالة اطمئنان للجميع.

وفي ختام تصريحه ثمّن السفير شهاب أحمد الفهيم جهود اللجنة البارالمبية الإماراتية برئاسة محمد محمد الهاملي في تطور رياضة أصحاب الهمم بالدولة، مشيراً إلى أمنياته بأن تكلل كل الجهود بالنجاح وأن يجني الجميع ثمار التعب والجهد الذي بذل على مدار السنوات الماضية في إطار التحضير لدورة طوكيو بقنص الميداليات الملونة واعتلاء منصات التتويج..

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