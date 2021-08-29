«المبارزة» يستعد للموسم الجديد بمعسكر «تيما الدولي»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يبدأ اتحاد الإمارات للمبارزة موسمه الجديد بالمشاركة بأول معسكرات الإعداد الدولي الداخلي التي تنظمه شركة تيما الدولية وتستضيفه الصالة المغطاة لنادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة وينطلق اليوم ويستمر لمدة 6 أيام، ويشرف على المعسكر كوكبة من الخبراء الإيطاليين والمصريين، كما سيشارك بالمعسكر مدربا المنتخب الوطني أسامه عادل مدرب منتخب سلاح الفلوريه وأحمد موسى مدرب المنتخب الوطني لسلاح الايبيه.

ومن المقرر مشاركة 40 لاعباً ولاعبة أعضاء منتخباتنا الوطنية للمبارزة لجميع الفئات بالمعسكر.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة: إن مجلس إدارة الاتحاد قد أقر المشاركة بالمعسكر الدولي الذي تنظمه شركة تيما الدولية بالشارقة لتدشين الموسم الجديد، ونهدف من المشاركة إلى الارتقاء بمستوى منتخباتنا الوطنية، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية للمدربين الإيطاليين واللاعبين الإيطاليين والمصريين أصحاب الإنجازات العالمية في اللعبة، ليجمع لاعبونا ولاعباتنا بين المدرستين الإيطالية والمصرية وهما مدرستان بلا شك من أعرق المدارس في عالم لعبة المبارزة، الأمر الذي يسهم في صقل خبرات لاعبينا ويرتقي بمستواهم الفني، كما أشار إلى أن المعسكر يأتي تفعيلاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وشركة تيما الدولية الشركة الرائدة في مجال تطوير العمل الفني باتحادات المبارزة العربية.

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