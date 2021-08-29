ماجد العصيمي يبحث ملف «الألعاب الشتوية»

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

التقى ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مع وفود بعض الدول الآسيوية وذلك على هامش دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، كما التقى مع رئيس اللجنة البارالمبية الكازاخستانية، حيث تباحثا في استضافة كازاخستان للألعاب الشتوية لأصحاب الهمم وذلك لأول مرة في تاريخ قارة آسيا.

وقال العصيمي: ستأخذ المباحثات منحى أكثر جدية عندما نلتقي بأعضاء حكومة كازاخستان لدراسة ملف استضافة الدولة لأول ألعاب شتوية لأصحاب الهمم.

وأشار رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، إلى أن اجتماعاً آخر جمعه برئيسة اللجنة البارالمبية التايوانية التي أشادت خلال اللقاء بدور الإمارات في دعم الحركة البارالمبية الآسيوية وأكدت متابعتها لاتفاقية الهلال الأحمر الإماراتي ومبادرات وجهود الدولة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، كما تم خلال الاجتماع بحث بعض المشاريع القادمة، خصوصاً وأن تايوان سوف تستضيف انتخابات اللجنة البارالمبية الدولية في ديسمبر المقبل.

والتقى العصيمي مع وفد اللجنة البارالمبية الهندية، حيث نالت جهود الهند في تطور ودعم رياضة أصحاب الهمم إشادة اللجنة البارالمبية الآسيوية، حيث شاركت الهند في النسخة السابقة للألعاب البارالمبية بـ 19 لاعباً فقط، وفي النسخة الحالية تشارك في 9 رياضات بـ 54 لاعباً، وهي قفزة كبيرة تدل على مدى التطور الذي تعيشه رياضات أصحاب الهمم ومدى الجهد المبذول من قبل اللجنة البارالمبية الهندية.

وبحث العصيمي مع اللجنة البارالمبية الهندية سبل استضافة الهند لبعض الأحداث الرياضية الدولية بهدف تعزيز التوعية ونشر مفهوم رياضة أصحاب الهمم بشكل أوسع.

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