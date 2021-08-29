منتخب شرطة دبي للدراجات يستعد في كازاخستان

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

يواصل منتخب شرطة دبي للدراجات الهوائية للرجال والسيدات تدريباته في معسكره التدريبي في مدينة ألماتي الكازاخستانية، للتحضير والاستعداد المبكر لمنافسات الموسم المقبل، الذي تخوض فيه شرطة دبي منافسات لتحقيق أفضل النتائج، والظهور بصورة مشرّفة تليق بسمعة فريق الدراجات الهوائية بشرطة دبي.

وأشاد النقيب نادر راشد رئيس الوفد بعطاء اللاعبين والتزامهم بتعليمات الجهازين الفني والإداري، في إنجاح المعسكر الذي يمتد لمدة 26 يوماً، والذي سيسهم بشكل كبير في وصول جميع اللاعبين إلى المستوى الذي يليق باسم شرطة دبي ومكانتها.

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