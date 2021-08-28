اتحاد كرة اليد ينظم دورة عن بعد للمدربين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن اتحاد كرة اليد عن تنظيم دورة تدريبية لمدربي كرة اليد تحت عنوان «الإعداد البدني المتخصص في كرة اليد» عبر تقنية «زووم»، من الثامنة مساء حتى العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل في الأول من شهر سبتمبر.

ويحاضر في الدورة الدولي التونسي الدكتور المنصف الشريف الأستاذ الجامعي والمعد البدني المتخصص في كرة اليد.

وترك اتحاد اللعبة الباب مفتوحاً للراغبين في المشاركة في الدورة، مشترطاً على كل مشارك دفع 100 درهم.

ويحصل المشارك بنهاية الدورة على شهادة رسمية معتمدة من اتحاد كرة اليد، ويُنشر "اللينك" للراغبين في المشاركة الاثنين المقبل.

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