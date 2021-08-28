برؤية محمد بن راشد.. «أصحاب همم الإمارات» رقم واحد في العالم

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

بفضل المبادرة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017، بإطلاق اسم أصحاب الهمم، بدلاً من ذوي الإعاقة، بات أصحاب الهمم، ومنهم بنات الإمارات الرياضيات، يمثلن الرقم واحد بين نظيراتهن في مختلف بقاع العالم، حيث يشاركن بفخر وهامة عالية، وهن الوحيدات في العالم، المعروفات باسم «أصحاب الهمم».

الرقم واحد

ومسمى أصحاب الهمم، جاء من رؤية سموه، التي لا ترتضي إلا بالرقم واحد في جميع المجالات، وأصدر سموه جملة من الأوامر والقرارات التاريخية، لدعم أصحاب الهمم.

عزيمة وإرادة

والقرارات السامية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي تجسيد لرؤية سموه، بأن «إعاقة الإنسان، هي عدم تقدمه، وبقاؤه في مكانه، وعجزه عن تحقيق الإنجازات، وما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات، دليل على أن العزيمة والإرادة، تصنعان المستحيل، وتدفعان الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات بثبات، للوصول إلى الأهداف والغايات».

بنية تحتية

ومن المحاور المهمة التي انعكست إيجاباً على مسيرة أصحاب الهمم، وجود بنية تحتية صديقة، ومنشآت رياضية، وفق معايير تناسب الاحتياجات الخاصة، أسهمت في تسهيل ممارستهن الرياضة، وتحقيق الانتصارات.

عنان السماء

وأكدت سعاد اتغبالت المدربة والخبيرة في رياضة أصحاب الهمم، والمدربة الرياضية في نادي الثقة بالشارقة، أن الرعاية الخاصة والدعم اللامحدود، ومسمى أصحاب الهمم، كلها حوافز وحقوق غير موجودة في كثير من دول العالم، ويكفي أن مسمى أصحاب الهمم، لا يوجد إلا في دولة الإمارات، وهو أمر يدعو للفخر، وتوجيه أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أمر بهذا المسمى الغالي، الذي رفع به هامات أصحاب الهمم إلى عنان السماء.

المركز الأول

وأضافت سعاد اتغبالت: «إن من ثمرة القرارات التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الانتصارات الرياضية الكبيرة، وكنت شاهدة عيان عليها، عند إشرافي على تدريب عدد من بطلات الإمارات، خلال مشاركة دولة الإمارات في الدورة السادسة لرياضة المرأة، بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أقيمت بالكويت، بين 20 و31 أكتوبر من عام 2018، واحتلت الإمارات المركز الثاني في جدول الترتيب، بـ 56 ميدالية، بواقع 24 ذهبية، و14 فضية، و18 برونزية، محققة إنجازاً غير مسبوق في تاريخ مشاركاتها بدورة المرأة الخليجية، ومنها إنجاز غير مسبوق لمنتخب الإمارات لصاحبات الهمم، الذي حل في المركز الأول في الدورة، بـ 30 ميدالية، منها 19 ذهبية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز