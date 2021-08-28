الإمارات للدراجات يحرز المركز الأول في جولة ألمانيا

المصدر: وام

تمكن ألكسندر كريستوف دراج فريق الإمارات من تحقيق فوزه الأول، والخامس والعشرين لفريق الإمارات لهذا الموسم، حيث أحرز الدراج النرويجي كريستوف المركز الأول في المرحلة الثانية من جولة ألمانيا، والتي أقيمت على مسار جبلي شاق انتهى بسباق سرعة حماسي.

وأقيمت المرحلة الثانية من جولة ألمانيا على مسار طوله 180.6كم، حيث قدم كريستوف أداء قوياً طوال السباق الذي شهد أجواء ممطرة، وانتهى بسباق سرعة مثير، تمكن خلاله كريستوف ومواطنه سفين إيريك بيستروم من تقديم أداء طيب على المنعطفين الأخيرين.

وعبر ألكسندر كريستوف عن سعادته بهذا الفوز بقوله" أحب ألمانيا، وسبق أن حققت الفوز هنا عدة مرات من قبل، وبرغم أنني لا أفضّل الأجواء الممطرة، إلا أنني أقدم أداء جيدا فيها.. انتظرت طويلاً في الفترة الماضية لتحقيق فوز مهم، وبالنسبة لي شخصيا لم يكن الموسم جيداً رغم أنني كدت أفوز بلقب جولة النرويج، واليوم أحقق الفوز أخيراً. شهد الجزء الأخير من السباق صعوبات كبيرة، وكنت أحاول البقاء ضمن المجموعة المتقدمة مع وصولنا إلى المنعطف الأخير، وهذا ما تمكنت من تحقيقه إلى جانب زميلي بيستروم الذي انطلق معي في سباق السرعة النهائي".

وأضاف كريستوف: "مع انطلاقنا في سباق السرعة، تمكن منافسي باوهاوس من اجتيازي والتقدم أمامي، إلا أنني حافظت على موقعي في إثره لأنطلق متجاوزاً إياه قبيل خط النهاية. لم يكن الفارق بيننا كبيراً، ولم أكن واثقاً من أنني قد حققت الفوز، إلا أنني رأيت صور سباق السرعة وتمكنت أخيراً من الاحتفال بهذا الفوز".

ويتصدر باسكال أكرمان التصنيف العام لجولة ألمانيا، بينما تقدم كريستوف إلى المركز الثالث بفارق 4 ثوان عن المركز الأول.

وتقام المرحلة الثالثة من الجولة على مسار بطول 193.9كم انطلاقاً من إلميناو وصولاً إلى إرلانغن، ويتضمن المسار منحدراً بطول 1.5كم وبمعدل انحدار يبلغ 5.2% قبل 9كم من خط النهاية.

من ناحية أخرى حل ماتيو ترينتين دراج فريق الإمارات في المركز الثاني بالمرحلة الثالثة عشرة من جولة إسبانيا.

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