جواهر غريب تحرز برونزية في «آسيوية الملاكمة»

المصدر: (دبي - وام)

أحرزت الملاكمة الإماراتية جواهر غريب أول ميدالية لمنتخب الناشئات في بطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة في دبي ، ونالت البرونزية في وزن 46 كجم لتصبح ثالث ملاكمة مواطنة تحرز ميدالية دولية بعد حنان الزيودي ورحمة المرشدي اللتان أحرزتا ميداليات في بطولات سابقة.

وأكدت البطلة جواهر غريب أن البدايات دائماً صعبة، وأشارت إلى أنها كانت تتمنى الذهب ولكنها سعيدة بصعود منصة التتويج، وحصد البرونزية الآسيوية، وقالت «أتمنى التوفيق لزميلاتي وشكراً لعائلتي ولمدربي عادل العشري، ونادي الفجيرة للفنون القتالية وزميلاتي اللاتي يشجعني وللاتحاد الذي يوفر لنا كل الدعم، وسأواصل تدريباتي من اجل تحقيق انجازات جديدة». (دبي - وام)

وعبر حسن الحمادي مدير البطولة عن سعادته البالغة وكل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، بالإنجاز خصوصاً أن الإنجاز تزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وقال: نبارك لأسرة الملاكمة الإماراتية النقلة النوعية في ملاكمة الإناث ويسعدنا أن الإنجاز تحقق بجهود ذاتية عكست الإصرار الكبير على النجاح، ويعد انجاز جواهر حلقة من حلقات مهمة تم العمل عليها بدأب واجتهاد لتطوير الملاكمة الإماراتية وهدفنا أن نراها في الأولمبياد المقبل.

إنجاز

وقال محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخبات الملاكمة الإماراتية: ارتداء المرأة الإماراتية قفازات الملاكمة وقميص المنتخب إنجاز في حد ذاته، ومنتخبنا لا يتعدى عمره سنتين، وواجه منتخبات متقدمة في الملاكمة النسائية ويعود تاريخها إلى 25 سنة مضت، وما حققته جواهر يعد إنجازاً كبيراً، يترجم الدعم والمتابعة من قبل رئيس الاتحاد انس العتيبة وأعضاء المجلس، والجهود التي يبذلها نادي الفجيرة للفنون القتالية الذي تنتمي إليه الملاكمة الصاعدة.

وأضاف: نتوقع الفوز بميداليتين بين فضية أو ذهبية في الجولة النهائية بعد تأهل الملاكمتين رحمة المرشدي ومريم عادل للنهائي، بينما نتوقع برونزية أخرى للاعبة شهد خميس.

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