قنزول: ملعب العربي سيكون جاهزاً لـ«الهواة»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

أكد عبد الله قنزول المدير التنفيذي لنادي العربي استمرار أعمال الصيانة بملعب النادي في إمارة أم القيوين، موجهاً الشكر لإدارة نادي الشارقة التي فتحت ملاعبها الفرعية للاعبي الفريق لإجراء التدريبات اليومية.

لحين انتهاء أعمال الصيانة بالنادي العرباوي، والتي شارفت على نهايتها، مشيراً إلى أن الملعب سيكون جاهزاً لمباريات الموسم الكروي الجديد لدوري الدرجة الأولى.

وكشف قنزول عن تعاقد إدارة النادي مع اللاعب البرازيلي الكسندر مدريوس هداف البطائح في الموسم الماضي إلى جانب تجديد عقد مواطنه باولو هنريكي، مشيراً إلى أن دوري الموسم الجديد لأندية الهواة سيكون على سطح صفيح ساخن وذلك بعد عودة الأندية المنسحبة إلى جانب اعتماد الفريقين الصاعدين من دوري الدرجة الثانية.

وقال قنزول: فريق العربي اكتفى بمعسكر داخلي وخضنا عدداً من المباريات الودية أمام دبا الفجيرة «مرتين» وكذلك الفجيرة الذي حققنا عليه الفوز بنتيجة 3- 2 وهناك مباراة أمام رديف شباب الأهلي في قادم الأيام.

وتمنى قنزول التوفيق لفريق العربي ممثل إمارة أم القيوين في دوري الدرجة الأولى وأن يكون التوفيق حليف المدرب الوطني محمد جالبوت وطاقمه المعاون.

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