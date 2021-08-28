«فتيات الشارقة» يحتفي ببطلة «شطرنج رئيس الدولة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

احتفى نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بلاعبته عائشة سيف آل علي التي حققت إنجازاً جديداً بحصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول في فئة السيدات على مستوى الإمارات.

وجاء التتويج ضمن منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج 2021.

وقامت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بتكريم اللاعبة ووالدها ووالدتها وكذلك تكريم مدربها سعد السيد.

وأعربت نجلاء الشامسي عن سعادتها بحصول لاعبة النادي على المركز الأول، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو نتاج عمل مستمر من قبل الجميع في النادي وكذلك أسرة اللاعبة.

وأضافت: «لاعبات النادي دائماً ما يحققن الأفضل في جميع البطولات التي يشاركن فيها، ولكن التتويج بالمركز الأول بأغلى الكؤوس كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هو إنجاز من نوع خاص لا يفوقه أي إنجاز».

وأكدت الشامسي أن النادي سيواصل نهجه المستمر في دعم اللاعبات والمواهب الصغيرة والعناية بها من أجل تقديم أفضل المستويات وتحقيق الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي.

كما أشارت الشامسي إلى أن النادي بصدد تنفيذ العديد من المبادرات التي تسعى إلى تطوير أداء لاعباته والنهوض بالرياضة النسائية وتمكينها من الريادة العالمية.

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