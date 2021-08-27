النصر وكلباء في نهائي «النخبة لرديف الصالات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يلتقي اليوم بصالة نادي المدام فريقا النصر واتحاد كلباء في نهائي كأس النخبة لكرة الصالات لفئة اللاعبين تحت 22 سنة، وتأهل كل من النصر وكلباء بالفوز على خورفكان 6 - 3، ومليحة 5 - 4 في نصف النهائي.

وأشاد خميس الشامسي مشرف المنتخبات بإقامة كأس النخبة للاعبي الرديف التي تعتبر من الخطوات الداعمة لمستقبل المنتخبات وستكون لها إسهاماتها في تشكيل منتخب الرديف الذي سيكون جاهزاً للعب دولياً في 2024، بالإضافة إلى أنه سيكون نواة ورافداً لفرق ومنتخب الرجال ويشرف على المنتخب الطاقم الفني للمنتخب الأول بقيادة المدرب الوطني عبدالرؤوف المرزوقي.

وأشار إلى أن انطلاقة إعداد منتخب الرجال ترتبط بتحديد موعد بطولة كأس الخليج المقررة كي يبدأ «الأبيض» في الاستعداد للبطولة الخليجية.

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