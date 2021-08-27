بطولة الإمارات لبراعم الجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بطولة الإمارات التنشيطية للجوجيتسو للبراعم والواعدين، في جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة مميزة على مدار يومين، وتستهدف البطولة الفئات السنية من عمر 4 إلى 15 عاماً، وهي مخصصة لحملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر، وتقام وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة، عملاً بالبروتوكول الصحي المعتمد لدى الاتحاد.

وعبّر عدد كبير من أولياء أمور اللاعبين ، عن سعادتهم باستحداث اتحاد اللعبة فعالية تستهدف البراعم والأطفال، انطلاقاً من إيمانه بأن هذه الشريحة تمثل الركيزة الأساس لتطوير رياضة الجوجيتس

واكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة، تعد تجمعاً فريداً لأبنائنا الصغار، وترسخ رؤية الاتحاد، وسعيه الدائم نحو بناء جيل قوي وقادر على المنافسة في شتى المحافل، ومختلف الظروف والمناسبات، متمسكين بنهج قيادتنا الرشيدة، الداعمة للرياضة والرياضيين.

ولفت إلى أن تعامل الاتحاد مع رياضة الجوجيتسو، يستند إلى عدة أسس، أهمها التركيز على أنها تتجاوز الإطار التقليدي للرياضات الأخرى، لا سيما أنها تحمل في طياتها العديد من القيم والأخلاقيات، والمفاهيم التي تتأثر بها الأجيال الناشئة، وتنعكس على أسلوب حياتهم، وتعاملهم مع الآخرين، خصوصاً أن شخصية لاعب الجوجيتسو، هي نموذج للانضباط والشجاعة والقيادة والتركيز والصبر والتحمل، وأن البداية الأمثل لبناء تلك الشخصية، تكون من عمر الطفولة.

وأضاف : نحن على ثقة بأن مثل هذه البطولات، تلعب دوراً بارزاً في صقل مهارات أبطال المستقبل، الذين يمثلون أمل الوطن، وتطوير قدراتهم، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد في إعداد مجموعة تنافسية من اللاعبين المتمرسين، والمتعطشين لتحقيق الألقاب، وتشريف الدولة في المحافل كافة.

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