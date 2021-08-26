عمومية «الطاولة» تعتمد النظام الأساسي السبت

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

يعقد اتحاد كرة الطاولة، اجتماعاً غير عادي للجمعية العمومية في الخامسة من مساء بعد غدٍ السبت، في فندق جراند حياة، لاعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد بعد التعديل بما يتوافق ونظام حوكمة الاتحادات الرياضية الصادر من الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية.

وشهد اتحاد كرة الطاولة، انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد خلال مارس الماضي، وفق النظام المعتمد من جمعية عمومية سابقة للاتحاد، وقبل أن يصدر نظام الحوكمة، ولذا بادر المجلس الحالي برئاسة المهندس داوود الهاجري، إلى المبادرة بتعديل النظام الأساسي ليتوافق والنظام الجديد.

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