ممثلاً عن أندية دبي في ورشة حماية الطفل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك أكثر من 60 شخصاً من المديرين والمشرفين والإداريين والمدربين من أندية وشركات كرة القدم في دبي، بالورشة التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي عبر وسائل الاتصال المرئية، والتي حملت عنوان (قانون حقوق الطفل «وديمة» وآليات الحماية والإبلاغ) والتي تهدف إلى جعل الأندية الرياضية بيئة آمنة وجاذبة للمواهب الرياضية من الأطفال.

وتأتي الورشة ضمن المرحلة الثانية من برنامج مجلس دبي الرياضي لتطوير الكوادر الإدارية العاملة في أندية دبي والشركات الرياضية الذي يهدف إلى تطوير المشرفين والإداريين بأندية وشركات كرة القدم بدبي.

وحاضر في الورشة الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، حيث شرح خلالها قانون حقوق الطفل «وديمة» وقدم نظرة تشريعية على القانون وعلى اللائحة التنفيذية للقانون، كما استعرض آليات حماية الطفل وطرق الإبلاغ.

وقدم الحمادي شرحًا خلال المحاضرة عن حقوق الطفل الأساسية والأسرية، والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، وحقوق الطفل في الحماية، وآليات وتدابير الحماية، كما شرح اللائحة التنفيذية للقانون والشروط الواجب توافرها في اختصاصي حماية الطفل والأدوار المنوطة به والتدابير الوقائية التي يجب عليه القيام بها.

ويتضمن برنامج مجلس دبي الرياضي لتطوير الكوادر الإدارية للعاملين في أندية دبي والشركات الرياضية، تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والتطويرية لأعضاء البرنامج من المشرفين والإداريين ممن اجتازوا مرحلة اختبارات الكفاءات وتقييم السمات الشخصية التي أقيمت بالتعاون مع مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي.

تطوير

ومن أبرز الدورات التي سيتم تنظيمها في البرنامج بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع خلال الموسم المقبل، دورة في تطوير شخصية وسلوك اللاعبين داخل وخارج الملعب، وكيفية إدارة سلوكيات اللاعبين السلبية مثل العنف والتنمر وغيرهما، وشرح ميثاق عمل الإداريين والمدربين في التعامل مع اللاعبين القصر، كما سيتم تخصيص دورات للاعبين، والتي سيتم خلالها التعريف بحقوقهم وعن وضع الأهداف الرياضية والاجتماعية وكيفية تحقيقها.

ويشمل البرنامج عدة محاور لتطوير الشخصية والمهارات العملية للمشرفين والإداريين من بينها: التخطيط الاستراتيجي، مهارات قيادة الفريق، القدرة على مواكبة التغيير، التواصل والقدرة على التفاوض والإقناع، الإدارة الرياضية، وتهدف إلى تطوير أساليب التعامل مع الرياضيين بمختلف الأعمار.

كما يتضمن البرنامج أيضًا تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع محاكم دبي وهيئة الصحة بدبي، حيث سيتم عقد ورش عصف ذهني مع محاكم دبي للتعرف إلى أهم المتطلبات التي تساعد الأندية وشركات كرة القدم في تطوير كوادرها.

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