5 سنوات عقد رعاية لبطولة محاربي الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ترسيخاً للمكانة الرائدة والسمعة الواسعة التي اكتسبتها أبوظبي، باعتبارها عاصمة عالمية للفنون القتالية المختلطة على مدار العامين الماضيين، وقّعت دائرة الثقافة والسياحة، مذكرة تفاهم ثلاثية، مع لجنة الفنون القتالية المختلطة، وشركة بالمز الرياضية.

شهدت مراسم التوقيع، الإعلان عن اتفاقية رعاية لمدة 5 سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبطولات محاربي الإمارات، وهي عبارة عن سلسلة من فعاليات الفنون القتالية، التي تنظمها شركة بالمز.

وقّع الاتفاقية كل من علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة، ومحمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لبطولات محاربي الإمارات.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «إن الإنجاز الذي نحققه اليوم، بالتعاون مع شركائنا، يشكّل علامة فارقة للعاصمة الإماراتية، نحو تعزيز وتطوير الرياضات القتالية بشكل عام».

من جهته، أعرب محمد بن دلموج الظاهري، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به الدائرة في دعم نظرة العالم للعاصمة الإماراتية، كواحدة من أفضل وجهات الجذب السياحي المفضلة.

أرقى الفعاليات

قال فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لمحاربي الإمارات: «اسم أبوظبي اقترن بأهم وأرقى الفعاليات الرياضية العالمية، لا سيما بعد استضافة فعاليات جزيرة القتال في 1 و2».

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