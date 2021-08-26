الفجيرة تكمل تحضيرات النسخة 21 لبطولة بناء الأجسام

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكملت اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك جاهزيتها لانطلاقة النسخة 21 من البطولة، وذلك في الفترة من «21 إلى 24» سبتمبر بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة بحضور جماهيري بنسبة 50% من سعة المجمع، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة خلال المنافسات الخمس التي تضم بناء الأجسام، والفيزيك، والكلاسيك، ومصارعة الذراعين واللياقة، وذلك بأوزان وأطوال مختلفة.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في فندق نوفوتيل في الفجيرة بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ومحمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد ورئيس اللجنة المنظمة وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية وخليل معروف مدير البطولة وفيصل الزعابي عضو اتحاد اللعبة.

وعبّر الشيخ عبدالله الشرقي عن سعادته لتدشين العمل بتنظيم نسخة جديدة من بطولة الفجيرة التي انطلقت منذ 20 عاماً وتخرّج منها الأبطال.

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