عبدالله الشرقي: الحدث يضم نخبة من الأبطال الدوليين ويشهد تقديم أعلى جوائز

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكملت اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك جاهزيتها التامة لانطلاقة النسخة 21 من بطولة الفجيرة، وذلك في الفترة من «21 إلى 24» سبتمبر بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة بحضور جماهيري بنسبة 50% من سعة المجمع، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة خلال المنافسات الخمس التي تضم بناء الأجسام، والفيزيك، والكلاسيك، ومصارعة الذراعين واللياقة، وذلك بأوزان وأطوال مختلفة.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في فندق نوفوتيل في الفجيرة بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ومحمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد ورئيس اللجنة المنظمة وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية وخليل معروف مدير البطولة وفيصل الزعابي عضو اتحاد اللعبة.

وعبّر الشيخ عبدالله الشرقي عن سعادته لتدشين العمل مجدداً، وذلك بتنظيم نسخة جديدة من بطولة الفجيرة التي انطلقت منذ 20 عاماً وتخرّج منها الكثير من الأبطال، كما أنها مهدت إلى استضافة بطولتي العالم والعرب سابقاً، مما يعد اعترافاً بمكانتها الرائدة في دعم تطور رياضة بناء الأجسام.

وتابع حديثه قائلاً: إن أفضل لاعبي الإمارات لبناء الأجسام سبق لهم المنافسة في بطولة الفجيرة لبناء الأجسام وأنها أثمرت عن تقديم نخبة من الأبطال الدوليين الذين مثّلوا الإمارات.

ترتيبات

بدوره توقع محمد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة مشاركة 400 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، وتمت الاستعانة بحكام دوليين من خارج الدولة إضافة إلى جانب حكام من الإمارات ليصبح العدد الإجمالي 26 حكماً دولياً. وأشار بن ماجد إلى اكتمال كل الترتيبات، ونتمنى أن يخرج الحدث في أبهى صورة.

من جانبه كشف فيصل الزعابي عضو اتحاد الإمارات لبناء الأجسام عن تنظيم أول بطولة في مصارعة الذراعين تحت إشراف الاتحادين الدولي والعربي، وسيتم اختيار أبرز لاعبي الإمارات لضمهم للمنتخب، وذلك من خلال وزني 85 كيلوغراماً والوزن المفتوح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز