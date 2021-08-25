احتجاب موقع "آس آرابيا" الرياضية

المصدر: البيان

أعلنت «آس آرابيا» الرياضية الإسبانية عن توقف خدماتها الصحفية، باحتجاب موقعها الإلكتروني لحين إشعار آخر، وحتى تتهيأ الظروف للعودة مرة أخرى، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من متعة حصرية الأخبار والانفرادات والتغطيات والحوارات الرياضية.

وكان موقع «آس آرابيا» قد انطلق رسميًا في أبريل 2018، بشراكة إسبانية عربية، لينضم لسلسلة مواقع آس العالمية الشهيرة، حيث تمكن الموقع طوال فترة بثه أن يدمج بين الخبرات العربية والإسبانية في تقديم محتوى صحفي رقمي وفق أحدث معايير النشر العالمية، وهو الأمر الذي حقق للموقع انتشارًا منقطع النظير، كما كان إضافة حقيقية للصحافة الرياضية العربية.

ولأن هذه الظروف، التي قادت لاحتجاب الموقع كانت مفاجئة للجميع، فلم يكن لإدارة الموقع التي ارتبطت بمتابعيه أن تنصرف دون وداع هذه الجماهير الوفية على أمل الالتقاء بها مجددًا.

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