جائزتان لـ«دبي الرياضي» في «الأعمال الدولية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز مجلس دبي الرياضي بالميدالية البرونزية في فئتين من فئات جوائز الأعمال الدولية Best in Biz 2021، وهي الجائزة العالمية المستقلة الوحيدة التي يقوم بتحكيم الملفات فيها واختيار الفائزين بجوائز الأعمال في كل عام محررون ومراسلون بارزون من مؤسسات نشر رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم.

وفاز المجلس بالميدالية البرونزية في فئة أفضل بيئة للعمل والتي منحت بفضل البيئة المتميزة التي توفرها لوائح وأنظمة العمل للموظفين في المجلس والجهود المبذولة لتطويرهم على المستوى المهني وإسعادهم، إلى جانب تميز مقر العمل في حي دبي للتصميم.

كما فاز المجلس بالميدالية البرونزية في فئة الخدمة الأفضل ابتكاراً لهذا العام والتي منحت لجهاز (نبض الموارد البشرية) الذي صممه ونفذه مجلس دبي الرياضي من خلال كوادره الوطنية وهو يقدم 43 خدمة ذكية لموظفي المجلس تساهم في اختصار الوقت وتوفير الموارد وإمكان الحصول على الوثائق في أي وقت على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.

الأول

ويعد مجلس دبي الرياضي أول مؤسسة عربية تحصل على الميدالية البرونزية في هذه الجائزة العالمية التي أسست في أمريكا الشمالية من قبل لجنة الخبراء المستقلين سنة 2011، إذ تنافس المجلس مع أكثر من 80 من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم.

وأعلنت الشركة المنظمة للجائزة في بيان «مع التداعيات المستمرة وغير المسبوقة لجائحة كوفيد 19 على المستوى العالمي، استمر عام 2021 في كونه عاماً مليئاً بالتحديات والعقبات للعديد من الصناعات والشركات، ورغم ذلك فقد شهد هذا العام، كما هو الحال في كل عام، تطبيق اللجنة المنظمة لجوائز Best in Biz المعايير الصارمة نفسها للتنافس للمحافظة على مستوى الجودة للمشاركين من مختلف دول العالم».

وتحدد الفائزين في البرنامج السنوي التاسع بناءً على درجات لجنة مستقلة من الحكام ينتمون إلى مجموعة واسعة من المؤسسات الإعلامية والاقتصادية العالمية رفيعة المستوى من 10 دول ومن بينها أمريكا وألمانيا وكندا وبريطانيا والإمارات والبرازيل والهند وإسرائيل.

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