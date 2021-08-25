«كاراتيه العرب» يمنح الوسام الذهبي لأبطال أولمبياد طوكيو

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قرر الاتحاد العربي للكاراتيه منح الأبطال العرب ممن حققوا ميداليات بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 في أول مشاركة أولمبية للعبة لفئة الكبار، الوسام الذهبي للاتحاد، وكذلك شهادة الحزام الأسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتهم الوطنية.

وشهدت دورة الألعاب الأولمبية التي اختتمت بطوكيو يوم السابع من أغسطس الحالي تحقيق المصرية فريال أشرف الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كيلوغراماً، كما حقق السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كيلوغراماً، فيما نال الأردني عبد الرحمن مصاطفة الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كيلوغراماً، وحققت المصرية جيانا لطفي الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كيلوغراماً.

وقرر مجلس الاتحاد العربي للعبة، خلال اجتماعه الدوري، عن بعد، برئاسة الدكتور إبراهيم القناص، منح وسام الاستحقاق الرياضي للمدربين والإداريين المساهمين بالمنجزات الأولمبية، وكذلك الحكام الدوليين المشاركين وهم: منصور السلطان من الكويت، والزيتوني مطيوط من المغرب، وهيثم فاروق من مصر، تقديراً لأدوارهم المشرفة في الأولمبياد.

واعتمد المجلس الموافقة المبدئية لقبول طلب الكويت باستضافة البطولة العربية 2021 والتنسيق والتواصل مع الاتحاد الكويتي للعبة لإدراج المواعيد المقترحة.

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