شراكة بين «الرجبي» ومستشفى فقيه الجامعي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وقع اتحاد الإمارات للرجبي شراكة مع مستشفى فقيه الجامعي، ليصبح الشريك الرسمي والحصري للخدمات الطبية للرجبي والراعي الرسمي للفرق الوطنية الإماراتية شاهين والمها.

وستقدم الشراكة الدعم الطبي للاعبي الرجبي والتشخيص الطبي الرياضي والعلاج اللازم للفرق، وسيشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية خلال فعاليات اتحاد الرجبي. وصرح محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الرجبي قائلاً: «نبذل جهوداً مكثفة لتعزيز العلاقات التي لها عائد إيجابي على الاستثمار وعلى أدائنا في شتى الأصعدة».

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