«الإبداع الرياضي» تحفّز أبطالنا على التألق في «البارالمبية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الرياضيين من أصحاب الهمم بافتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو والمشاركة الدولية الواسعة في هذا الحدث الرياضي الدولي الذي يستمر حتى يوم 5 سبتمبر المقبل بمشاركة الآلاف من الرياضيين من فئة أصحاب الهمم للتنافس في الملاعب والمضامير التي استضافت قبل أيام قليلة منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

وحثت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» الرياضيين الإماراتيين والعرب على التألق في منافسات الدورة ورفع أعلام أوطانهم على منصات الفوز والعودة بميداليات التفوق وتحقيق حصيلة قياسية مشابهة لما حقق الرياضيون العرب في أولمبياد طوكيو الذين حصدوا حصيلة قياسية للعرب في الدورات الأولمبية الصيفية بلغت 18 ميدالية من بينها 5 ذهبيات و5 فضيات، سيما وأن الدورات البارالمبية السابقة شهدت إنجازات عدة للأبطال الإماراتيين والعرب من أصحاب الهمم، حيث يشارك في الدورة البارالمبية الحالية المئات من الرياضيين العرب من بينهم عدد من الفائزين بفئات «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» يتقدمهم الأبطال الإماراتيون محمد خميس في منافسات رفعات القوة والرامي عبد الله سلطان العرياني وبطل ألعاب القوى محمد القايد الذي حمل علم الدولة في حفل الافتتاح وأحمد مبارك المطيوعي في منافسات الدراجات الهوائية، والبطل المصري إبراهيم حمدتو في منافسات كرة الطاولة، وغيرهم.

تمديد فترة الترشح

وكان مجلس أمناء الجائزة قد أعلن عن تمديد فترة الترشح للدورة الحادية عشرة حتى منتصف ليلة 15 سبتمبر المقبل بهدف منح الرياضيين من أصحاب الإنجازات في دورتي طوكيو للألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية الصيفية الفرصة للترشح والفوز بالجائزة الأكبر على مستوى قيمة مكافآتها وفي عدد فئاتها سواء كانت الفردية والجماعية التي تمنح جوائزها حسب مستوى الإنجاز أو الفئة المؤسسية التي سيتم اختيار الفائز فيها حسب محور التنافس.

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