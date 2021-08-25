التحدي شعار «أصحاب الهمم» في «طوكيو»

المصدر: طوكيو - عزالدين جادالله

يرفع أصحاب الهمم أبطال وبطلات الإمارات المشاركين في منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي انطلقت أمس الثلاثاء بالعاصمة اليابانية طوكيو شعار «التفوق والتحدي وبلوغ منصات التتويج»، ومقارعة نخبة من نجوم ونجمات العالم، في هذا المحفل التنافسي الكبير.

ويستعد أبطالنا لتدشين مشاركتهم الفعلية في «طوكيو» انطلاقاً من بعد غدٍ الجمعة من خلال لعبتي رفعات القوة وألعاب القوى عن طريق بطلتنا موزة الزيودي التي تلعب في فئة فوق وزن 55 كغم، وبطلتنا البارالمبية نورة الكتبي في نهائي الصولجان.

الظهور الأول

وتشهد النسخة الحالية تسجيل ثلاثة أسماء حضورها الأول تاريخياً في الدورات البارالمبية وهم أحمد نواد في ألعاب القوى، والدراجات الهوائية عبر أحمد المطيوعي، وعائشة المهيري في الرماية النسائية وهي أول مشاركة من نوعها لفتاة الإمارات في اللعبة بالبارالمبية.

متابعة

واطمأن محمد محمد فاضل الهاملي رئيس البعثة على اللاعبين والأجهزة، وتابع سير تدريبات أبطالنا، وحفز الهاملي اللاعبين خلال لقائه بهم، مؤكداً على ثقته الكبيرة في أبطالنا في مضاعفة الجهد في الفترة المقبلة وتقديم صورة مشرفة لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية.

من ناحيته أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية أن النسخة الحالية تعد استثنائية بكل المقاييس وصعبة نظراً لظروف جائحة كورونا «كوفيد 19» التي أضرت بالجميع ومن الصعب توقع نتائجها، مشيراً إلى أن المهام المستحيلة ليست مستحيلة على أبناء الإمارات.

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