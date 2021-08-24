حفل افتتاح أنيق لبارالمبية طوكيو

المصدر: طوكيو ـ عزالدين جادالله، تصوير ـ جابر عابدين

دشنت مدينة طوكيو اليابانية مساء أمس فعاليات النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، التي تستمر حتى 5 سبتمبر المقبل بمشاركة 4400 لاعب ولاعبة يمثلون 162 دولة، يتنافسون في 22 لعبة، بحضور إمبراطور اليابان ناروهيتو وأندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، ورؤساء الوفود المشاركة في الحدث في ظل غياب تام للجمهور نظراً لتداعيات جائحة كورونا «كوفيد 19» وحالة الطوارئ المفروضة بالبلاد.

واتسم الحفل الذي أقيم بالاستاد الوطني تحت شعار «نملك أجنحة» بالأناقة أسوة بحفل افتتاح أولمبياد الأسوياء، حيث اضطر المنظمون لإقامة البطولة بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب جائحة كورونا «كوفيد 19»، وشارك عدد قليل في الحفل على عكس العادة في النسخ السابقة، حيث يحرص نجوم الرياضة والمشاهير على حضور افتتاحيات دورات الألعاب البارالمبية.

وتخلل الحفل الذي شهده من الجانب الإماراتي محمد محمد فاضل الهاملي رئيس البعثة، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو الوفد الإماراتي، وذيبان المهيري أمين عام اتحاد أصحاب الهمم مدير البعثة، مشاهد ساحرة من الألوان الزاهية التي أضفت جمالاً على حفل الافتتاح إلى جانب إطلاق كثيف للألعاب النارية بالملعب الوطني، ثم استعراض طوابير الوفود، وعدد كبير من الاستعراضات الغنائية والراقصة المبهرة، وألقى أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة، وتم رفع علم اليابان في ختام الحفل إيذاناً بانطلاق الألعاب البارالمبية.

ورفرف العلم الإماراتي في سماء الاستاد الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو ونال شرف حمله بطلنا البارالمبي محمد القايد.

ومنحت اللجنة البارالمبية الإماراتية شرف حمل ورفع العلم الإماراتي في حفل الافتتاح إلى بطلنا محمد القايد لإنجازاته المتتالية التي حققها على مدار الدورات البارالمبية المتعاقبة.

وتتفوق النسخة الحالية على نظيرتها السابقة التي استضافتها «ريو دي جانيرو 2016»، في عدد الدول المشاركة، حيث شهدت نسخة «ريو» مشاركة 159 دولة، في حين أن النسخة الحالية «طوكيو 2020»، تشهد مشاركة 162 دولة، وتبقى نسخة لندن 2012 هي الأكبر بمشاركة 164 دولة.

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