معسكردبي يجهز منتخب اليد للمونديال

المصدر: (أبوظبي - وام)

ينتظم المنتخب الوطني الأول لكرة اليد للرجال في معسكر دبي الداخلي في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة آسيا بإيران في يناير المقبل، المؤهلة للمونديال، ويقام التجمع بعد الجولتين الأولى والثانية من الدوري لإتاحة الفرصة أمام الجهاز الفني للمنتخب لاختيار قائمة اللاعبين الأولية ويتضمن برنامج الإعداد عدة تجمعات ومعسكرين خارجيين في شهري نوفمبر وديسمبر، وتوقع عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد رئيس لجنة المنتخبات الإعلان عن اسم المدير الفني للمنتخب الأول أوائل الشهر المقبل.

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