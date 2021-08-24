النقبي يضمن ميدالية للإمارات في «آسيوية الملاكمة»

المصدر: ( دبي- وام)

تأهل اللاعب الإماراتي جاسم النقبي، للأدوار النهائية للبطولة الآسيوية للشباب والناشئين، في دبي، بتغلبه على منافسه الكويتي صالح الهاجري، في وزن 63 كيلو غراماً، ليضمن تحقيق ميدالية قارية.

وأكد أنس العتيبة نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة، أن استضافة الإمارات لبطولات الملاكمة، تسهم في تحقيق نقلة نوعية للعبة على المستوى العالمي، لما تحرزه من نجاحات تنظيمية وفنية وإعلامية، في ظل البنية التحتية المميزة التي تمتلكها الدولة، والكفاءة والدقة العالية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، موضحاً أن كل هذه المعطيات الإيجابية تعطي مؤشراً مهماً على نجاح الإمارات في مرحلة التعافي، وحملت الدولة العبء الأكبر في استضافة العديد من البطولات خلال العام الجاري.

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