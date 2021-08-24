«الإمارات للدراجات» يجدد عقود غافيريا وكوستا وكوفي وبولانك

المصدر: (أبوظبي - وام )

أعلن فريق الإمارات للدراجات تجديد عقوده مع مجموعة من دراجيه البارزين، وهم الكولومبي فرناندو غافيريا الذي سيرتدي قميص فريق الإمارات في موسم 2022، وروي كوستا، بطل العالم السابق، والذي لعب دوراً أساسياً في مساعدة زميله تادي بوغاتشار على الفوز بلقب طواف فرنسا، وأليساندرو كوفي حتى عام 2024، ويان بولانك، الفائز السابق بالقميص الوردي، حتى موسم 2022.

وقال يوكسان ماتين فرنانديز، مدير فريق الإمارات: إن فرناندو غافيريا دراج عالمي، قادر على مواجهة أبرز نجوم الرياضة وانتزاع الفوز ونتطلع إلى الاستمتاع بإنجازاته المقبلة.

كما ان روي كوستا قادر على مواجهة التحديات وسبق له الفوز بلقب بطولة العالم، فيما يعدّكوفي جزءاً من تشكيلة الدراجين الشبان في فريقنا، ويتمتع بمهارات متميزة ونؤمن بقدراته على الفوز في السباقات المختلفة خلال الأعوام المقبلة.

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