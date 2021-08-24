كأس الفراشة للكارتينج في ياس يحتفي بيوم المرأة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

وجهت حلبة مرسى ياس الدعوة لهاويات السرعة ورياضة المحركات للمشاركة في منافسات كأس الفراشة للكارتينج، التي تقام فعالياتها غداً على مسار ياس كارت زون الذي يبلغ طوله كيلومتراً.

ويقام بدعم أدنوك ويختتم بتتويج أسرع متسابقة، ويقام الحدث احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية ودورها الريادي في مختلف المجالات. وتنظم المنافسات على شكل سباق من ثلاث مراحل، تنطلق فعالياته مع الحصة الـتأهيلية التي تحدد ترتيب الانطلاق للسباق الأول، ويقام بعدها سباقان يتكون كل منهما من 12 لفة، تحصل من خلاله السائقات على نقاط بحسب ترتيب الوصول لخط النهاية.

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