الوهيبي: السباحة في خطر والوصل آخر المحاربين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب عبد الله الوهيبي، أمين عام اتحاد السباحة، عن قلقه تجاه مستقبل رياضة السباحة في الدولة، بعدما قامت معظم الأندية بتقليص الأجهزة الفنية والإدارية لفرق السباحة، كما قامت بعض الأندية بتجميد اللعبة نظراً للظروف المالية التي تواجهها الأندية حالياً.

وتقدم الوهيبي بالشكر للوصل، وأشاد بالمجهود الكبير الذي يقوم به النادي، من أجل المحافظة على رياضة السباحة، وتجهيز السباحين والحفاظ على القاعدة الكبيرة من اللاعبين في حدود الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أنه يعد نموذجاً للاهتمام بالسباحة، وتمنى أن تكون كل الأندية مثله، حتى يكون هناك شأن مختلف في المستقبل.

وقال الوهيبي: «الفترة الماضية شهدت توقفاً كبيراً بسبب جائحة كورونا، ولكن بعض الأندية عادت للتدريبات وفق اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وهو ما قام به الوصل من خلال عدد من سباحيه المتميزين ممن نجحوا في حصد الميداليات الخليجية مؤخراً، ولكن مقارنة بالأعداد الكبيرة للمنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة، تأثر وجودنا في البطولة بشكل كبير».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى الوصل على ما يقوم به للمحافظة على قاعدة السباحين والمدربين المتميزين الذين استعان بهم الاتحاد خلال الفترة الماضية، لعدم التعاقد مع مدرب للمنتخبات الوطنية، حرصاً منا على إعطاء المجال لمجلس الإدارة الجديد الذي سيتولى قيادة الاتحاد على اختيار المدرب المناسب، ولم يتأخر الوصل عن دعم الاتحاد والمساعدة، لكي تخرج المشاركة بشكل جيد».

وأشار إلى أن السباحة الإماراتية تحتاج إلى تضافر الجهود ومساعدة الاتحاد في تكوين منتخبات قوية، حرصاً على مظهر الدولة في المشاركات الخارجية المقبلة.

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