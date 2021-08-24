الاتحاد للطيران تنقل نجوم البارالمبية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استضافت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، 32 عضواً من أعضاء اللجنة البارالمبية الإماراتية على متن رحلتها لنقلهم إلى الألعاب البارالمبية 2020 المقرر إقامتها في طوكيو، اليابان.

ومن جهته، أفاد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، قائلاً: «يسرنا أن نسافر على متن رحلات الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأفاد تيري دالي، المدير التنفيذي لتجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران: «بصفتها الناقل الوطني للإمارات، تفخر الاتحاد للطيران بدعم اللجنة البارالمبية الإماراتية ونقل المواهب الشابة والفريق المساند إلى الألعاب البارالمبية. وبالإنابة عن أسرة الاتحاد للطيران، نتمنى التوفيق للفريق في رحلته الأولمبية».

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