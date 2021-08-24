4400 رياضي من 160 دولة في انطلاق بارالمبية طوكيو

المصدر: طوكيو - عز الدين جاد الله

يحمل بطلنا محمد القايد علم الإمارات في حفل افتتاح الألعاب البارالمبية الليلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، التي تشهد مشاركة أكثر من 4400 لاعب ولاعبة من 160 دولة، في الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى الخامس من سبتمبر المقبل، في تحدٍّ صعب في ظل جائحة كورونا التي فرضت وجودها على المشهد.

ويحمل 12 بطلاً وبطلة من أبناء الإمارات طموحات «أصحاب الهمم»، في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي المهم، وهم: عبدالله سلطان العرياني ويمثل الدولة في 4 فئات وهي 10 أمتار وقوفاً، و10 أمتار رقوداً 60 طلقة، و50 متراً (وقوفاً ومرتكزاً ورقوداً)، و50 متراً رقوداً 60 طلقة، وسلطان سيف العرياني في فئتي 50 متراً 3 أوضاع ورقوداً، وسيف النعيمي في فئتي 10 أمتار رقوداً و50 متراً رقوداً.

فيما تشارك عائشة المهيري في فئة الوقوف 10 أمتار آر 4، ومحمد خميس خلف في وزن «88»، وموزة عبيد علي الزيودي في وزن «55» «رفعات القوة»، ومحمد القايد، ونورة الكتبي، وأحمد جاسم نواد، ومريم الزيودي، وسارة محمد الجنيبي «ألعاب القوى»، وأحمد مبارك المطيوعي «الدراجات».

سعادة وفخر

من ناحيته عبر بطلنا البارالمبي محمد القايد عن سعادته وفخره برفع علم الدولة في هذا المحفل البارالمبي المهم، مشيراً إلى أن اختياره لهذه المهمة بمقام تكريم وشرف، يزيد من عزمه على تحقيق إنجازات جديدة للدولة وتشريفها ببلوغ منصات التتويج.

ويمتلك بطلنا القايد سجلاً حافلاً بالإنجازات إذ أحرز فضية وبرونزية في بارالمبية لندن 2012، ثم 3 ذهبيات في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بهولندا «ستادسكنال» في العام التالي.

وواصل تألقه، في عام 2016 محرزاً خمس ذهبيات دفعة واحدة، إذ توج بـ4 ذهبيات في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة «دبي»، وذهبيته الأولى في دورة الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو. وكان آخر إنجازات بطلنا البارالمبي محمد القايد 3 ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى 2019 «ذهبية وفضية وبرونزية».

دعم القيادة

من ناحيته قال محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة : الأمل يحدونا أن نحقق المزيد من الإنجازات على أرض اليابان، هذا الأمل النابع من واقعٍ واعد وماضٍ تشهد عليه الأرقام والبطولات، وبإذن الله كلنا ثقة بأبطالنا أن يستمر النسق التصاعدي لأبطالنا ليحققوا المزيد من الميداليات والأرقام ليرتفع علم دولة الإمارات في سماء شرقي الكرة الأرضية.

19 ميدالية

وأضاف: «إننا وإذ نسجل المشاركة السادسة في دورة الألعاب البارالمبية، فنحن نفخر بتسجيل أول مشاركة نسائية في الرماية من خلال اللاعبة عائشة المهيري وكذلك الحال بمشاركتنا الأولى في الدراجات الهوائية من خلال اللاعب أحمد المطيوعي، قمنا في الفترة الماضية بالاستعداد الفني والبدني والنفسي عن طريق إجراء العديد من المعسكرات الخارجية والداخلية، وكذلك التجمعات الخاصة بتحديد الأرقام التأهيلية المطلوبة للمشاركة في الألعاب البارالمبية».

بشرى سارة

حملت النسخة الحالية لدورة الألعاب البارالمبية بشرى سارة لفاقدي حاسة البصر إذ بات بإمكانهم قراءة ما هو مكتوب على الميداليات التي سيفوزون بها، فميداليات الألعاب البارالمبية محفور عليها «طوكيو 2020» بلغة برايل، وكذلك توجد دوائر ظاهرة على جانب الميداليات لتسهيل تمييز أنواع الميداليات عن طريق اللمس.

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