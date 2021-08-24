تونس تطلب استضافة البطولة العربية للرجبي

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تقدم الاتحاد التونسي للرجبي بطلب استضافة البطولة العربية السابعة للرجبي المقررة إقامتها نهاية العام الجاري، بعد النجاح الذي شهدته البطولة في النسخ الماضية، وسعياً لزيادة جماهيرية اللعبة في تونس الخضراء بعد أن تم ضمها إلى الألعاب الأولمبية.

ويعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي اجتماعاً مهماً «عن بعد» يوم 8 سبتمبر المقبل، ويحضره محمد شاكر الأمين العام وحمدان سليمان المدير العام للاتحاد العربي، للبت في الطلب التونسي والاستقرار على الموعد النهائي لإقامة البطولة، بما يتماشى مع الأجندة العربية والقارية، كما يقر المكتب التنفيذي إقامة أول بطولة عربية للأندية الأبطال على مستوى الرجبي في اجتماعه المقبل، واعتماد الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية الخاصة بإقامة البطولة.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 9 دول في عربية الرجبي وهي الإمارات، ومصر، وتونس، وسوريا، ولبنان، والعراق، والسودان، وفلسطين، وليبيا.

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