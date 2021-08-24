8 لاعبين في معسكر منتخب الأمل للجودو استعداداً للبطولة العربية

المصدر: (أبوظبي - وام)

اختار مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي 8 لاعبين من فئتي الأشبال والناشئين لقائمة منتخب الأمل للجودو، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة، العاشرة للناشئين والناشئات، والثامنة للشباب والسادسة للشابات، التي ينظمها الاتحاد العربي في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 15 سبتمبر المقبل.

وتضم القائمة الأولية للاعبين المختارين للمعسكر بفندق كونكورد بالفجيرة من 1 إلى 7 سبتمبر كلاً من حميد الشامسي (اتحاد كلباء)، وسيف الحمادى (الفجيرة للفنون القتالية)، من فئة الأشبال، ومانع ومراد، وراشد وشريف، ومنصور جمعة (الشارقة الرياضي)، وزايد النقبي (اتحاد كلباء)، وحمد الهاشمي، ومايد النقبي (خورفكان)، من فئة الناشئين، ويقود التدريبات المدرب الياباني أشيدو.

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