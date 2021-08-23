جاسم النقبي يضمن ميدالية قارية للإمارات في بطولة آسيا للملاكمة

المصدر: وام

قدم ملاكمو الامارات مستويات فنية مميزة بالبطولة الآسيوية للشباب والناشئين المقامة حاليا في دبي بمشاركة 350 لاعبا و لاعبة من 17 دولة في القارة الصفراء.

و نجح اللاعب الاماراتي جاسم محمد النقبي في تحقيق الفوز على منافسه الكويتي صالح الهاجري بوزن 63 كيلو جراما والتأهل للأدوار النهائية للبطولة ليضمن تحقيق ميدالية قارية سيتحدد لونها على ضوء نتائجه في نزالات نصف النهائي والنهائي المقبلة.

و أكد أنس العتيبة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة أن استضافة الامارات لبطولات الملاكمة تسهم في تحقيق نقلة نوعية للعبة في آسيا على المستوى العالمي، لما تحرزه من نجاحات تنظيمية وفنية واعلامية، في ظل البنية التحتية المميزة التي تمتلكها الدولة، والكفاءة والدقة العالية في تنفيذ الاجراءات الاحترازية لوقاية الرياضيين من فيروس كوفيدا 19 موضحا أن كل هذه المعطيات الايجابية تعطي مؤشرا مهما على نجاح دولة الامارات في مرحلة التعافي.

وقال العتيبة: " تحملت دولة الامارات العبء الأكبر في استضافة العديد من البطولات خلال العام الجاري ونجحنا بالفعل في استضافة وتنظيم بطولة آسيا للرجال والسيدات في مايو الماضي، وها نحن نستضيف في المكان نفسه و بعد 3 أشهر بطولة الشباب والناشئين للبنين والبنات الأمر الذي قوبل بالتقدير والعرفان من كل دول آسيا، وكذلك من الاتحاد الدولي، خاصة أن الامارات نجحت في تحويل التحدي الصحي العالمي المتمثل في جائحة كورونا إلى قصة نجاح ".

وأوضح أن الموقع الجغرافي للإمارات يسهم في تشجيع كل الدول على الحضور و أن جودة أداء فرق العمل خلال التنظيم وفر البيئة المثالية للمنافسات خاصة وأن الاتحاد الآسيوي في مرحلته الراهنة لديه أهداف بعيدة المدى و تخطيط استراتيجي يستهدف نشر وتطوير رياضة الملاكمة في السنوات المقبلة.

و حرص العتيبة على تهنئة الفائزين بالميداليات الملونة في أولمبياد طوكيو 2020 من القارة الآسيوية وطالبهم بالاستعداد المبكر للبطولات المقبلة للحفاظ على التفوق الآسيوي في تلك الرياضة.

وبخصوص استفادة ملاكمة الامارات من تنظيم البطولات الدولية والقارية أكد العتيبة أن استضافة الأحداث الرياضية يعزز ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام، والملاكمة كرياضة أولمبية على وجه الخصوص، مؤكدا أن تولي أبناء الامارات مناصب دولية رفيعة المستوى في الملاكمة يعود بالنفع على الرياضة الاماراتية تزامنا مع توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية التواجد المؤثر في المراكز الدولية المرموقة.

وفي سياق متصل كشف عبدالله أبوعتابة المتحدث الاعلامي الرسمي للبطولة عضو محلس إدارة اتحاد الملاكمة الاماراتي عن التزام كل الوفود بتطبيق الاجراءات المعتمدة للوقاية من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة واللجان الفرعية وكل فرق العمل والشركاء من الجهات الداعمة مساهمون في النجاح الذي تخققه البطولة وأن المنافسات يتم نقلها عبر وسائل الاعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحقق مشاهدات مميزة بشكل يومي مما جعلها منصة دولية لكل عشاق الملاكمة في العالم.

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