«الإمارات للدراجات» وصيف جولة النرويج

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

فاز ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الثاني في المرحلة الثالثة من جولة النرويج، وتمكن الدراج المتخصص في سباقات السرعة من تقديم أداء قوي في المرحلة، التي شهدت سباقاً حماسياً في الكيلو مترات الأخيرة، وانتهى بفوز منافسه مادس بيدرسن بالمركز الأول، وأقيمت المرحلة على مسار متموج بطول 159.9 كم

وأكد كريستوف أن المرحلة كانت شاقة وصعبة، وقال: «نجح زملائي في الفريق من مواصلة دعمي طوال السباق، بمن فيهم الدراج الشاب فين فيشر بلاك، الذي دعمني بقوة حين تراجع مركزي، وساعدني على التقدم من جديد، كما أن الفريق ساعدني في الوصول إلى المجموعة المتقدمة».

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