محمد الهاملي: أبطالنا يسعون لتكرار الإنجازات في «بارالمبية طوكيو 2020»

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

انتظمت منتخبات الإمارات لأصحاب الهمم في القرية الأولمبية فور وصولها أول من أمس للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» والتي تقام من يوم غد 24 الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة 4400 رياضي من 160 دولة، وتضم بعثة الإمارات 32 عضواً بينهم 12 لاعباً يطمحون لاعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً في سماء طوكيو.

فيما حضر محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، التي أقيمت بطوكيو، أول من أمس، للوقوف على آخر المستجدات بدورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

وأشار إلى أن أبطال الإمارات على قدر التحدي ويسعون في «طوكيو 2020» لتكرار سيناريو الإنجازات السابقة التي تعد بكل المقاييس تتويجاً لكل الجهود التي بُذلت في الفترة الماضية على الصعد كافة للارتقاء برياضة أصحاب الهمم في أعقاب ما قدمه الأبطال من مستويات جيدة ونجاحات بالمحافل الدولية.

وقال: أبطالنا سيكونون على قدر المسؤولية في بارالمبية طوكيو لبلوغ المجد الأولمبي.

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