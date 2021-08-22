"الإمارات للدراجات" يحرز المركز الثاني في المرحلة الثانية من جولة النرويج

المصدر: وام

فاز ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الثاني في المرحلة الثالثة من جولة النروج، حيث تمكن الدراج المتخصص في سباقات السرعة من تقديم أداء قوي في المرحلة التي شهدت سباق حماسي في الكيلومترات الأخيرة، وانتهى بفوز منافسه مادس بيدرسن بالمركز الأول، وحلوله في المركز الثاني.

وأقيمت المرحلة على مسار متموج بطول 159.9 كم انطلاقاً وانتهاءً في بلدة يوربلاند، ما أتاح للدراجين فرصة الانطلاق في أداء هجومي عدة مرات خلال السباق.

وتعليقاً على هذه النتيجة، يقول ألكسندر كريستوف: "كانت المرحلة شاقة وصعبة، إلا أن زملائي في الفريق تمكنوا من مواصلة دعمي طوال السباق، بمن فيهم الدراج الشاب فين فيشر-بلاك الذي دعمني حين تراجع مركزي وساعدني على التقدم من جديد ..كما أن الفريق ساعدني في الوصول إلى المجموعة المتقدمة، وقد أوشكت على اجتياز منافسي بيدرسن، إلا أنه تمكن من انتزاع الفوز في النهاية بفضل قوته وأدائه، لذا يجب عليّ أن أتقبل النتيجة وأن أكون سعيداً بهذا المركز".

ويواصل الدراج إيثان هايتر (فريق إينيوس-غرينادييرز) احتلال صدارة التصنيف العام لجولة النرويج، بينما يحتل بيستروم من فريق الإمارات المركز الحادي عشر بفارق 39 ثانية ..وستقام المرحلة الرابعة من الجولة يوم الأحد على مسار بطول 156.5 كم انطلاقاً من هينا بارك وصولاً إلى ستافانغر.

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