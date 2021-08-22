إشادة بالتنظيم الاحترافي لـ «آسيوية الملاكمة» في دبي

المصدر: (دبي - وام)

تلقت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا للناشئين والشباب للملاكمة، المقامة حالياً في دبي، ردود أفعال إيجابية، من ضيوف الإمارات، بخصوص التنظيم الاحترافي، والمستوى الفني، فضلاً عن التقيد بالإجراءات الاحترازية الدقيقة، ما طمأن الجميع بأن البطولة ستخرج بشكل مميز.

وأكد عبد الله الزعابي، المتحدث الرسمي للبطولة، أن اليوم الأول لم يشهد أي اعتراضات في الجانب التحكيمي.

وأشار إلى اتفاق الوفود المشاركة في البطولة ورؤساء البعثات، على أن دقة الإجراءات الاحترازية، رفعت من الروح الإيجابية، وعززت تطلعات الملاكمين، مقدمين شكرهم للإمارات على النجاح التنظيمي المبكر.

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