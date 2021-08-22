منتخب الأمليستعد في الفجيرة لـ «عربية الجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينتظم منتخب الأمل للجودو الذي يضم فئتي الأشبال والناشئين للجودو، في معسكر مغلق في نادي الفجيرة للفنون القتالية الأسبوع المقبل استعداداً للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة، العاشرة للناشئين والناشئات، والثامنة للشباب والسادسة للشابات، التي ينظمها الاتحاد العربي في القاهرة خلال الفترة من 8 – 16 سبتمبر المقبل، ويسبقها معسكر خارجي لمنتخب الأمل بالمركز الأولمبي بالمعادي في مصر من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل. وكان قد تم اختيار اللاعبين بإشراف اللجنة الفنية للجودو ومدرب منتخبات المراحل السنية لفئات الشباب والناشئين والأشبال الياباني أشيدو كوكي، ضمن استراتيجية تطوير منتخبات المراحل.

اجتماع

من ناحية أخرى اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي في اجتماعه أول من أمس عبر تقنية الفيديو مشروع الخطة الخماسية الاستراتيجية للاتحاد للمرحلة المقبلة 2021 - 2026، وتتركز على فئتي الأشبال والناشئين للجودو الذين سيتم إعدادهم بشكل مكثف لمواصلة مسيرة التميز التي حققها ذلك الجيل خلال الفترة الماضية.

وأكد محمد بن ثعلوب أن انطلاق الموسم الجديد سيتحدد على ضوء التقارير الفنية بالتنسيق مع الأندية، بما يضمن النجاح التنظيمي والفني والمجتمعي للموسم الذي يركز عليه الاتحاد لرصد عدد من اللاعبين الصاعدين لدعم المنتخبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز