السودان يواجه النيجر باستاد آل مكتوم الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي في الثامنة مساء اليوم باستاد آل مكتوم منتخبا السودان والنيجر في إطار معسكر «صقور الجديان» في دبي، استعداداً لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.

ويستضيف اتحاد الكرة المعسكر بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويستمر حتى 29 الجاري، ويدير المباراة الحكم الدولي يحيى الملا، ويُعاونه كل من مسعود حسن «مساعد أول»، جمعة المخيني «مساعد ثانٍ»، وحميد خلفان حكماً رابعاً.

ووصلت بعثة منتخب السودان إلى دبي أمس، وكان في استقبالها محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة والمعتز أحمد إبراهيم نائب سفير جمهورية السودان بالدولة وأحمد عبدالرحمن محمد علي القنصل العام لجمهورية السودان بالدولة ويترأس البعثة الدكتور حسن برقو عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني للكرة، رئيس لجنة المنتخبات.

وضمت قائمة المدرب الفرنسي هوبيرت فيلود 25 لاعباً وهم علي أبو عشرين، أحمد إبراهيم وضاح، محمد أحمد أرنق، السمؤال ميرغني، فارس عبدالله، عمر المصري، نصر الدين الشغيل، صلاح عادل، أبو عاقلة عبدالله، ياسر مزمل، محمد عبدالرحمن، وليد بخيت «الهلال»، منجد النيل، أمير كمال، ضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، رمضان عجب، الجزولي نوح «المريخ»، إسحق آدم «الأهلي شندي»، حسين إبراهيم، معاذ عبدالرحيم «الخرطوم الوطني»، وليد حسن «الاتحاد المصراتي الليبي»، شرف الدين شيبوب «شباب قسنطينة الجزائري»، أطهر الطاهر «سموحة المصري»، ياسين حامد «سبارتاكوس المجري».

نجاح

وأكد محمد بن هزام حرص الاتحاد على توفير عناصر نجاح معسكر المنتخب السوداني كافة في الدولة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ورحب بالأشقاء في وطنهم الثاني مؤكداً أن استضافة الإمارات المعسكر تأتي تعبيراً عن العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في المجالات كافة وخصوصاً المجال الرياضي، والتاريخ الكبير للرياضيين السودانيين بالدولة وحرصاً على تجهيز المنتخب الشقيق للاستحقاقات المقبلة.

تقدير

وعبّر الدكتور حسن برقو عن عميق شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعم الكرة السودانية متقدما بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وإلى اتحاد الكرة لتكفلهم باستضافة المعسكر، وقال الإمكانات التي تم توفيرها من شأنها أن تجهز اللاعبين للمباريات المقبلة على أكمل وجه، مضيفاً إن للإمارات سجلاً حافلاً في استضافة الفعاليات السودانية وآخرها لقاء القمة بين الهلال والمريخ باستاد محمد بن زايد.

ودعا برقو الجالية السودانية بالإمارات لدعم المنتخب عبر الحضور لمباراتي المنتخب الوديتين أمام منتخب النيجر مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.

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