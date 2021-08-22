مشروع « أنديتنا آمنة» ينطلق في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي، مشروع «أنديتنا آمنة»، ضمن استراتيجياته لتميز أنديته، والعمل على تطبيق نظام الجودة، حيث يقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، وتم الانتهاء مؤخراً من المرحلة الأولى، والتي كانت تتضمن تجهيز سجل المخاطر، وتحديد النقاط الأساسية، وتم إطلاق المرحلة الثانية، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم هيئة الوقاية والسلامة والدفاع المدني.

واستقبل المجلس بمقره انطلاق مبادرة «حافلة سلامتك»، بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، وهي عبارة عن مشروع ثقافي متنقل للهيئة، عبر حافلة مجهزة لدعم التوسع الثقافي في مجالات الوقاية.

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