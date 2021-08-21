«الفجيرة للشطرنج» يشيد بفوز السدراني بكأس رئيس الدولة

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أشاد مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بفوز عمار السدراني لاعب النادي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، وأهدى الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة.

وحقق السدراني الإنجاز بالعلامة الكاملة في البطولة التي نظمها اتحاد اللعبة في نادي اتحاد كلباء، ويعتبر أول لاعب ينال اللقب في عمر 17 عاماً.

وأكد الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الإنجاز جاء نتيجة خطة استراتيجية اعتمدها مجلس الإدارة ضمن خطته الاستراتيجية لدعم اللاعبين المميزين ليتمكنوا من نيل الألقاب الدولية والوصول لمنصات التتويج العالمية والمحلية، منوهاً إلى أن البطل حقق العديد من الألقاب، ويعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال أغلاها.

وأثنى محمد الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، على جهود السدراني في الاستعداد للبطولات ومساندة أسرته له دائماً، وقال: إدارة النادي تعمل على دعم المواهب بما يُسهم في تطور الرياضة الإماراتية.

وسبق للسدراني الفوز بجائزة الإبداع الرياضي في دورتها التاسعة عام 2018، وبكأس صاحب السمو رئيس الدولة لفئة الناشئين لأول مرة عام 2015، وهو يحمل لقب أستاذ اتحاد دولي.

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