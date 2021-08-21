المطروشي والحمادي يهديان الإمارات 3 ميداليات ورقمي دولة بخليجي السباحة

المصدر: البيان

أحرز يوسف المطروشي سباح المنتخب الوطني ميداليتين في اليوم الأول لمنافسات السباحة العمومي في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للألعاب المائية رقم 28 في قطر، وتكفل عمر الحمادي بإحراز الميدالية الثالثة للإمارات في منافسات العمومي، ونجح المطروشي في تحقيق رقمين دولة في السباقات التي نجح من التتويج بها بسباقات 800، 400 متر حرة.

وبدأ يوسف المطروشي اليوم الأول في منافسات العمومي بالفوز بذهبية 800 متر حرة، محققاً رقم دولة جديد بعد أنهى السباق بزمن 8:44:68 دقيقة وبفارق 20 ثانية عن رقم الدولة السابق والذي كان 9:04 دقيقة والذي كان مسجل بإسم سباح منتخبنا الوطني السابق عبيد الجسمي.

كما أحرز المطروشي فضية سباق 400 متر حرة ورقم دولة جديد بعدما انهى السباق بزمن 4:12 دقيقة بينما كان الرقم السابق للدولة 4:14 دقيقة، وأكمل سباح المنتخب الوطني عمر الحمادي ثلاثية اليوم في الميداليات بعدما أحرز برونزية 200 متر متنوع، لينهي المنتخب الوطني اليوم الثالث بإجمالي 3 ميداليات وهي ذهبية وفضية وبرونزية.

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