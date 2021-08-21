ذهبيتان جديدتان للإمارات في «خليجي الألعاب المائية»
حلق سالم غالب سباح المنتخب الوطني للسباحة تحت 17 سنة، بميداليتين ذهبيتين جديدتين في اليوم الثاني لبطولة التعاون الخليجي للألعاب المائية 28، وذلك في سباقي 100 م و200 م حرة، رافعاً رصيد الإمارات إلى 3 ذهبيات بعد إحرازه ذهبية 100 م فراشة، أول من أمس، فيما فاز حمد آل علي بفضية 100 م ظهراً، وبرونزية 50 م ظهراً، ونال سعيد فرج برونزية 50 م ظهراً تحت 17 سنة، ليصل رصيد أبطالنا إلى 7 ميداليات (3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات). وأشاد خليفة الكعبي رئيس البعثة بنتائج البعثة في أول يومين، وتمنى التوفيق لباقي السباحين في السباقات المقبلة.