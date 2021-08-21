«أبيض الشاطئية» يواجه موزمبيق في مونديال روسيا اليوم

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

يلتقي منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية في الرابعة عصر اليوم «بتوقيت الإمارات» على ملعب لوجنيكي في موسكو نظيره منتخب موزمبيق في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الشاطئية وكان «أبيض الشاطئية» فاز في الجولة الأولى على منتخب تاهيتي 4 - 3 بعد وقت إضافي، ويحتل وصافة المجموعة برصيد نقطتين خلف المنتخب الإسباني المتصدر برصيد ثلاث نقاط بفوزه على موزمبيق 8 - 4.

واهتمت عدد من وسائل الإعلام الروسي بهذا الفوز ونقلت وكالة أنباء «تاس»، و«ريا نوفوستي» الروسية للأنباء، إضافة إلى بعض الصحف ومنها «روسيا إكسبرس» الرياضية، خبر فوز منتخبنا بينما عرضت قناة «ماتش» الرياضية التلفزيونية مقاطع من المباراة مع تحليل رياضي تضمن الإشادة بأداء لاعبي منتخبنا.

وأثنى علي البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الكرة الشاطئية على أداء المنتخب في مباراته الأولى أمام تاهيتي، وقال: منتخبنا يستطيع التأهل إلى الدور المقبل، إذ يملك المقومات كافة للظهور المشرف في المونديال، وخاصة أن اللاعبين اكتسبوا خبرات واسعة من المشاركات المختلفة تحت إشراف المدرب المواطن محمد المازمي، واللاعبون مصممون على الخروج بنتيجة رائعة من البطولة.

ونقل البدواوي تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة لبعثة الشاطئية وأكد دعمه ومجلس إدارة الاتحاد للمنتخب في مشاركته الدولية مشيراً إلى أن مجلس الإدارة حريص على توفير كل أسباب النجاح للكرة الشاطئية، متمنياً للمنتخب التوفيق.

من ناحية أخرى التقى علي البدواوي فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهنأها بنجاح افتتاح بطولة كأس العالم.

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