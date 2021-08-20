آسيا للشباب والناشئين للملاكمة تنطلق في دبي بمشاركة 17 دولة

المصدر: وام

انطلقت اليوم بالقاعة الكبرى بفندق لوميرديان المطار في دبي..منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين للملاكمة التي ينظمها اتحاد الإمارات للملاكمة باشراف الاتحاد الآسيوي بمشاركة 350 ملاكما وملاكمة من 17 دولة .وشهدت المنافسات الأولى التي خصصت للاعبين الناشئين تفوق لاعبي كازاخستان والعراق وسوريا والهند واوزبكستان في الجولات الاولى كما قدم لاعبو الامارات مستويات فنية مميزة في اليوم الاول للبطولة.

وكان الحفل الافتتاحي للبطولة أقيم مساء أمس بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية، وسعادة خالد المدفع الامين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وسعادة انس العتيبة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الاماراتي والاسيوي للملاكمة، وعدد من الشخصيات الدولية ورؤساء الوفود المشاركة، وحسن الحمادي مدير البطولة وأعضاء اتحاد الإمارات للملاكمة.

وقدم حسن الحمادي الشكر للجهات المساندة التي ساهمت في وصول الفرق في الوقت المناسب.

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