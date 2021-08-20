غالب يُهدي الإمارات ذهبيتين جديدتين في «خليجي الألعاب المائية»

المصدر: البيان

حلق سالم غالب سباح المنتخب الوطني للسباحة تحت 17 سنة، بميداليتين ذهبيتين جديدتين في اليوم الثاني لبطولة التعاون الخليجي للألعاب المائية 28، وذلك في سباقي 100 م و200 م حرة، رافعاً رصيد الإمارات إلى 3 ذهبيات بعد إحرازه ذهبية 100 م فراشة، أول من أمس، فيما فاز حمد آل علي بفضية 100 م ظهراً، وبرونزية 50 م ظهراً، ونال سعيد فرج برونزية 50 م ظهراً تحت 17 سنة، ليصل رصيد أبطالنا إلى 7 ميداليات (3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات).

وأشاد خليفة الكعبي رئيس البعثة بنتائج البعثة في أول يومين، وتمنى التوفيق لباقي السباحين في السباقات المقبلة.

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