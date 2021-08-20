رقم قياسي لسلة العرب بمشاركة الشارقة والبطائح

المصدر: دبي - ياسر قاسم

كشف اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة عن رقم قياسي وصلت له عدد الفرق المشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي تقام بالإسكندرية بين 29 سبتمبر و9 أكتوبر المقبلين، وقال إن العدد وصل حتى الآن إلى 16 فريقاً ويتوقع ارتفاعه إلى 20 مع اقتراب البطولة

وهذا لم يحدث في تاريخ المسابقة، جاء ذلك بعد أن قرر ناديا الشارقة والبطائح المشاركة في البطولة، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها البطائح في هذا الحدث العربي رغم حداثة تكوينه وتواجده في دوري الدرجة الأولى، في حين يتطلع الشارقة بطل الكأس لتكرار ما حققه في نفس البطولة بالعاصمة أبوظبي عام 2011 عندما اعتلى عرش السلة العربية ليكون الفريق الإماراتي الوحيد الذي يظفر بهذا اللقب.

وأشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بهذا القرار الشجاع مثمناً دور مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي وإدارة الناديين والحرص على تمثيل الإمارات في بطولة كبيرة بهذا الحجم وقال إن الشارقة تَعود على مواجهة التحديات وتحقيق الألقاب ومراكز متقدمة على المستويين العربي والخليجي.

بينما يدخل البطائح في أول تحد عربي بهدف إثبات جدارته والاحتكاك بفرق قوية والاستفادة من هذه البطولة في الدوري المحلي وهو من وجهة نظرنا قرار جريء يستحق الإشادة والثناء على دور مجلس الإدارة الحالي برئاسة حمد سالم بن حمودة الكتبي وأضاف إن اللعبة في إمارة الشارقة تحظى باهتمام كبير من قبل مجلس الشارقة والأندية وأكبر دليل هذه المشاركة الواسعة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة السلة في مختلف الفئات العمرية إضافة للتواجد في البطولات الخارجية وهذا الأمر من شأنه أن يدعم اللعبة ويساعد على تطويرها من أجل احتلال مكانة مرموقة.

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