سيدات الكرة يواجهن المالديف ودياً الأحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد منتخب الإمارات الوطني للسيدات لمواجهة نظيره منتخب المالديف الأحد المقبل في المباراة الودية الأولى وذلك في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي ضمن التجمع الحالي الذي يأتي ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند 2022.

وأدى منتخب السيدات أمس أولى حصصه التدريبية تحت قيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري بمشاركة جميع اللاعبات اللاتي تم اختيارهن للمعسكر الحالي الذي سيستمر حتى يوم 25 أغسطس الجاري، وشملت الحصة الأولى تدريبات بدنية وتكتيكية وقبلها حديث للقائمين على المنتخب بأهمية هذه المرحلة التي تسبق التصفيات التي ستقام في بيروت للفترة من 17 إلى 23 سبتمبر المقبل.

وقالت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية إن اللجنة وبالتنسيق مع الجهاز الفني وضعت برنامجاً مناسباً للمنتخب استعداداً للتصفيات يشمل تجمعات داخلية وخارجية ولعب مباريات مع منتخبات آسيوية بهدف الإعداد الأمثل للتصفيات التي نتطلع من خلالها إلى الظهور بمستوى مميز والخروج بنتائج إيجابية تضمن لنا المنافسة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى النهائيات على الرغم من صعوبة المجموعة.

وأوضحت رئيسة لجنة كرة القدم النسائية أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الكرة النسائية بشكل عام ومنتخب السيدات بشكل خاص من خلال الدعم المستمر والمتواصل لبرامج اللجنة ومبادراتها التي تشمل إقامة مسابقات محلية لمختلف الفئات العمرية في الموسم الجديد وتأهيل كوادر فنية وإدارية وحكمات للإشراف على هذه المسابقات.

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